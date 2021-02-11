الأهلي يقتنص برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه

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فاز النادي الأهلي المصري على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية المقام في قطر.
وتعد هذه المرة الثانية التي يصعد فيها النادي الأهلي لمنصة تتويج بطولة كأس العالم للأندية، ويحرز فيها المركز الثالث، بعد أن أحرز البرونزية في نسخة عام 2006.
وبهذا الفوز حصل النادي الأهلي على مكافأة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار، بعد فوزه على منافسه بالميراس وتتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.
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