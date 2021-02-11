الأهلي يقتنص برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه

فاز النادي الأهلي المصري على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية المقام في قطر.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصعد فيها النادي الأهلي لمنصة تتويج بطولة كأس العالم للأندية، ويحرز فيها المركز الثالث، بعد أن أحرز البرونزية في نسخة عام 2006.

وبهذا الفوز حصل النادي الأهلي على مكافأة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار، بعد فوزه على منافسه بالميراس وتتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.