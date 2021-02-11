مال وأعمال

الأهلي يقتنص برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

فاز النادي الأهلي المصري على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية المقام في قطر.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصعد فيها النادي الأهلي لمنصة تتويج بطولة كأس العالم للأندية، ويحرز فيها المركز الثالث، بعد أن أحرز البرونزية في نسخة عام 2006.

وبهذا الفوز حصل النادي الأهلي على مكافأة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار، بعد فوزه على منافسه بالميراس وتتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يقتنص برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا