البنك الأهلي يكرم منتخب مصر لكرة اليد

دوت الخليج – أقام البنك الأهلي المصري حفل تكريم لأبطال منتخب مصر لكرة اليد، اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، بالمقر الرئيسي للبنك.

وحضر التكريم هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية، وفريق الرعاية الرياضية.

وأكد هشام عكاشة، اعتزازه بما قدمه المنتخب طوال مدة البطولة، مشيرا إلى أن الرعاية الاستراتيجية التي يقوم بها البنك الأهلي المصري للمنتخب منذ سنوات، حققت الأثر المرجو من خلال النتائج الجيدة التي أحرزها المنتخب خلال فترة الرعاية والتي كان آخرها ظهوره بشكل مشرف أبهر العالم في بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي حرص البنك الأهلي على رعايتها ونظمتها مصر باحترافية بالغة في توقيت شديد الدقة تمر به كافة دول العالم.

وحث عكاشة، لاعبي المنتخب على بذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحقيق مثل تلك النتائج، مؤكدا استمرار البنك في تقديم الدعم سعيا لتحقيق نتائج أفضل على الصعيد العالمي.

ومن جانبه أكد يحيى أبو الفتوح، أن رعاية البنك الأهلي لمنتخب كرة اليد تأتي ضمن برامج الرعاية التي يقدمها البنك لدعم الرياضة في مصر، وهو الدور الذي يلتزم القيام به عبر سنوات عمره.

وأوضح أبو الفتوح، أن البنك يجري دراسات ويقوم بها المختصون بالملف الرياضي في البنك لمتابعة وتقييم معدلات أداء اللاعبين والفرق الرياضية، وهو ما شجع البنك على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمنتخب ولاعبيه في مشوارهم منذ سنوات.

ووجه المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الشكر للبنك الأهلي المصري على دعمه الدائم لمنتخبات كرة اليد المصرية طوال سنوات خمس سنوات قدم خلالها البنك المساندة الفنية والمالية والبشرية للمنتخبات ولاعبيها، مؤكدا حرص اللاعبين وإدارة الاتحاد على الاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

يذكر أن البنك الأهلي المصري هو الراعي الاستراتيجي للاتحاد المصري لكرة اليد والذي حققت منتخباته عديد من الإنجازات الدولية والإقليمية طوال سنوات الرعاية منها فوز المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بكأس العالم، وفوز المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم بإسبانيا عام 2019، وفوز المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال بكأس الأمم الإفريقية عام 2020.