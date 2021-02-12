- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ ارتفع سعر العملة الرقمية بتكوين إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس وسجل 48481 دولارا للوحدة الواحدة خلال التعاملات على منصة بيت ستامب في أعقاب تعهد شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية، ماستر كارد، بقبول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.
وقال راج دهامودهاران، المسؤول عن الأصول الرقمية في ماستر كارد، في تدوينة، إن الشركة ستسمح بالتعاملات باستخدام عملات رقمية محددة وإنها تجري اتصالات مع البنوك المركزية التي تعمل على تطوير عملات رقمية خاصة بها.
واستفادت بتكوين، وهي أقدم وأشهر عملة رقمية في العالم، من إعلان ماستر كارد.
جاء وصول سعر بتكوين إلى مستوى قياسي جديد اليوم بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في وقت سابق هذا الأسبوع شراء عملات بتكوين بقيمة 5ر1 مليار دولار واعتزامها السماح لعملائها باستخدام هذه العملة في شراء سياراتها مستقبلا.
وأدى إعلان تسلا إلى ارتفاع سعر بتكوين أيضا مع تزايد الآمال في أن تحذو شركات أخرى حذوها، وهو ما من شأنه أن يساهم في اتساع نطاق قبول العملة الرقمية المشفرة في الأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع سعر العملة الرقمية بتكوين إلى مستوى قياسي جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.