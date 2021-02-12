أسعار الدولار تتراجع أمام بعض العملات وذروة قياسية لبِتكوين

سي إن بي سي _ تراجع الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية اليوم الخميس، تحت وطأة بيانات أضعف قليلا من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية أعقبت أرقام تضخم هزيلة ورسالة تصب في اتجاه التيسير النقدي من الاجتماع السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

لكن حركة العملات لازمت نطاقا ضيقا بسبب عطلات في اليابان والصين.

وفي قطاع العملات المشفرة، بلغت بِتكوين ذروة قياسية جديدة عند 48 ألفا و481.45 دولار، مواصلة زحفها صوب الخمسين ألف دولار.

وبلغت العملة 47 ألفا و685 دولارا في أحدث سعر لها، مرتفعة 6.3 بالمئة بعد أنباء بأن بي.إن.واي ميلون أصبحت أحدث شركة تتبني العملات المشفرة.

أظهرت بيانات اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة الحكومية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 793 ألف للأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، مقارنة مع 812 ألفا قبل أسبوع. كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 757 ألف طلب.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى وسترن يونيون لحلول الأعمال في واشنطن، “وتيرة التحسن البطيء لسوق العمل تبرر ميل مجلس الاحتياطي للتيسير النقدي وهو ما قد يُعرض الدولار لضعف متزايد على المدى القصير.”

وجاء تقرير إعانة البطالة عقب بيانات أمس الأربعاء التي أظهرت التضخم الأساسي الأمريكي عند صفر الشهر الماضي، بينما توقعت السوق 0.2 بالمئة.

وارتفع اليورو نحو 0.1 بالمئة إلى 1.2134 دولار. ولم تتأثر العملة بتوقع المفوضية الأوروبية انتعاش اقتصاد منطقة اليورو دون التقديرات السابقة في 2021.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 90.393. والعملة بصدد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ منتصف ديسمبر. لكن قبل الأسبوع الحالي، كان الدولار مرتفعا أكثر من اثنين بالمئة منذ يناير في ظل تغطية المستثمرين لمراكز مدينة حادة في العملة.