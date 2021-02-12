مال وأعمال

مد الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين حتى نهاية فبراير

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تقرر مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين حتى نهاية فبراير الجاري.

وكان من المقرر، غلق باب الاشتراك 15 فبراير الجاري، ليمتد بذلك فتح باب الاشتراك أسبوعين إضافيين.

ويُتاح للصحفيين الاشتراك من النقابة عن طريق حضورهم، أو إرسال مندوبين من الصحف، وذلك في أيام العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثالثة ظهرًا.

وتبلغ قيمة اشتراك الفرد 185 جنيهًا، ويُضاف 25 جنيهًا رسومًا إدارية للأسرة، فيما يستفاد العضو بـ70% من إجمالي 24 ألف جنيه للحد العادي، و70% من إجمالي 35 ألفًا في الحد التكميلي للحالات الحرجة، وذلك يُعد مضاعفة لنسبة الاستفادة، بما تم إدخاله من إصلاحات هيكلية على لائحة المشروع العام الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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