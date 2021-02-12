بريطانيا تدرس مد قواعد التباعد الاجتماعي حتى الخريف

– ذكرت صحيفة تايمز اليوم الجمعة، أن قواعد التباعد الاجتماعي في بريطانيا قد تظل سارية حتى الخريف وفقا لخطط يدرسها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن خارطة الطريق الحكومية لإجراءات الإغلاق والعزل العام تضع تصورا لاستمرار وضع الناس للكمامات والبقاء متباعدين لمسافة لا تقل عن متر لشهور مقبلة.

ووفقا لتقرير الصحيفة يعتقد العلماء أنه قد يكون ضروريا مواصلة العمل بهذه القيود حتى نهاية العام بسبب كورونا.