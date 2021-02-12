أسهم ديزني تقفز 1.5% بعد تحقيق إيرادات بقيمة 16.25 مليار دولار

وكالات _ ارتفعت أسهم شركة ديزني بنحو 1.5% في تداولات ما بعد الإغلاق بوول ستريت، بعد إعلان الشركة الأمريكية أن لديها الآن ما يقرب من 95 مليون مشترك في خدمة البث ديزني بلس الخاصة بها بنهاية ربعها المالي الأول من سنتها المالية. يأتي هذا بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية للشركة لبعض المشتركين.

وتتوقع الشركة الآن أن يكون لدى Disney + ما بين 230 مليون إلى 260 مليون مشترك بحلول عام 2024.

كما جاءت الأرباح الفصلية أفضل من التوقعات، حيث بلغت ربحية السهم 32 سنتاً معدلة مقابل توقعات بخسارة 41 سنتا وفقا لـ رفينيتيف.

كذلك فاقت الإيرادات التوقعات مسجلة 16.25 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار المتوقعة.

ومع ذلك، فقد انخفض متوسط الإيرادات الشهرية لكل اشتراك مدفوع في «ديزني بلس» بنسبة 28% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، من 5.56 دولار إلى 4.03 دولار.

وقالت الشركة أن لديها الآن أكثر من 146 مليون مشترك مدفوع عبر خدمات البث المباشر الخاصة بها. تشمل منصات ديزني الأخرى الموجهة للمستهلكين “إسبن بلس” و”هولو”.

وانخفضت الإيرادات في قطاع المنتزهات والتجارب والمنتجات في ديزني بنسبة 53% إلى 3.58 مليار دولار، حيث تم إغلاق العديد من المنتزهات الترفيهية أو تعمل بسعة منخفضة وتم تعليق السفن السياحية والجولات المصحوبة بمرشدين.

وقالت الشركة إن تفشي وباء كوفيد-19 كلف هذا القسم حوالي 2.6 مليار دولار من الدخل التشغيلي المفقود خلال الربع الأول من السنة المالية.