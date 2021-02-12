الضرائب تعلن قائمة البنوك المقدمة لخدمة السداد الإلكتروني على المنظومة الجديدة للإقرارات

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع البنوك تقدم خدمة السداد الإلكتروني وذلك للممولين الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على المنظومة الحالية للإقرارات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

ولفت إلى أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة والملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة www.eta.gov.eg ، يمكنهم السداد الإلكتروني من خلال البنوك التالية ADCB ، Suez Canal ، UB – المصرف المتحد ، CA – كريدي أجريكول، Faisal Islamic Bank، العربى الأفريقى AAIB Attijariwafa Bank ، EALB، ENBD ، SAIB ، Audi ، CIB ، NBE ، BDC ، AUB – الأهلي المتحد، HSBC ، IDBE ، Arab Bank ، QNB، Fab، Bank Misr، Alex Bank، Citi bank ، ABK.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن طريقة السداد الإلكتروني على البوابة الإلكترونية الجديدة تختلف عن المنظومة الحالية، موضحًا أن خطوات السداد الإلكتروني لممولي الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة تكون كالتالى بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكترونى والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة ، يقوم بإختيار السداد الإلكترونى ( مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة )، ويختار نوع المدفوعة التى يريد دفعها وفقًا لأى نوع من الضرائب ، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة، فيقوم الممول بالتأكيد عليها.

أضاف أن هناك ثلاث طرق لسداد المدفوعات إلكترونيا وهم الأولى من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة والثانية من خلال منظومة CPS على اشتراك الممول في تلك الخدمة والثالثة من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الإلكتروني حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة لمصلحة الضرائب، ويتوجه بها إلى البنك حيث يتم استخدامها فى عملية السداد الإلكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول .

والجدير بالذكر أنه بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الثلاث طرق السابقة تظهر المدفوعة فى حساب الممول مباشرة لدى المصلحة نظرا لربط السداد بحساب التسوية.