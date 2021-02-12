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ملبورن الأسترالية تعلن إجراءات عزل جديدة مع زيادة إصابات كورونا

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– قالت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة، إنها ستفرض إجراءات عزل عام لمدة خمسة أيام لاحتواء فيروس كورونا في ملبورن، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، مما سيمنع الجمهور من حضور معظم مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وبلغت الإصابات في بؤرة جديدة مرتبطة بفندق للحجر الصحي في ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، 13 حالة حتى منتصف ليل الخميس، وتم ربط كل هذه الإصابات بسلالة متحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى ظهرت أول الأمر في بريطانيا.

وأعلن دانييل آندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا تدابير العزل التي تبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة وتشمل حظر التجمعات العامة وحفلات الزفاف والتجمعات الدينية.

وردا على سؤال حول بطولة أستراليا المفتوحة، التي تستمر حتى 21 فبراير، قال آندروز إن البطولة تخضع لقيود العزل العام و” لن يكون هناك جمهور أو حشود”.

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وكانت أستراليا من بين أكثر دول العالم نجاحا في التصدي للجائحة وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى إجراءات العزل الحاسمة وإغلاق الحدود. وسجلت البلاد نحو 22200 إصابة و909 وفيات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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