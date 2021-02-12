الاقتصاد البريطاني ينكمش 9.9% في 2020 بسبب جائحة كورونا

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سي ان بي سي _ انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.9% في عام 2020 ، مع تأثر النشاط الاقتصادي بجائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1% في الربع الأخير من العام الماضي، مع عودة الحكومة البريطانية لفرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد في محاولة للحد من عودة انتشار كورونا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويتزر أراءهم قد توقعوا انخفاضًا سنويًا بنسبة 8%، مع توسع في الربع الأخير بنسبة 0.5%.
يأتي هذا بعد انتعش الاقتصاد البريطاني بنسبة معدلة 16.1% في الربع الثالث حيث تم تخفيف القيود الاجتماعية والسفر والأعمال.
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