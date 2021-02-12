المركزي التركي: 36.72 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية في 2020

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_ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري التركي اليوم الجمعة، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 36.72 مليار دولار في العام الماضي، ما يقل عن توقع استطلاع أجرته لعجز 39 مليار دولار ومقارنة مع فائض 6.76 مليار دولار في العام السابق.
وتكشف البيانات أن العجز في ديسمبر انكمش إلى 3.21 مليار دولار من 3.63 مليار دولار قبل شهر ومقارنة مع توقع الاستطلاع عند 3.7 مليار دولار.
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