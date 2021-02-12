الأسهم الأوروبية تتراجع 0.1% مستهل التعاملات

– تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، لكنها تمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات على إحراز تقدم في تطبيق تدابير تحفيز أمريكية، بينما كبح ارتفاع أسهم إيه.إس.إم.إل وآي.إن.جي الانخفاض.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد أن ربح نحو أربعة بالمئة منذ بداية الشهر.

وقفز سهم آي.إن.جي جروب 1.5 بالمئة بعد أن حقق أكبر بنك هولندي أرباحا قبل الضرائب تفوق التوقعات في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 1.05 مليار يورو (1.27 مليار دولار).

وزاد سهم إيه.إس.إم.إل هولدينج 1.5 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة المعدات الهولندية إن نقص الرقائق الذي يبطئ إنتاج السيارات من بين أعراض زيادة الطلب على نحو أوسع نطاقا مما يفرض ضغوطا على الموردين في قطاع أشباه الموصلات.

وصعد مؤشر أسهم التكنولوجيا الأوروبية 0.4 بالمئة ليكون واحدا من بين عدد محدود من القطاعات الرابحة في التعاملات المبكرة.

ويأمل متعاملون في السوق بتمرير المشرعين لمشروع قانون مقترح للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة قريبا، إذ تظهر بيانات تعثر التعافي في سوق العمل الأمريكية مما يعزز مبررات المطالبة به.