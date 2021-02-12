الضرائب تطالب شركات المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية بسرعة الانضمام للمنظومة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم على ثلاث مراحل حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها بنجاح فى 15/11/2020.

ويهيب رئيس مصلحة الضرائب بالشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يبدأ التشغيل الإلزامي لها في 15 فبراير الحالي سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع المنظومة، حيث سيبدأ التشغيل الإلزامي للمرحلة الثالثة في 15 مايو القادم .

وأشار عبد القادر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.

وأكد أن المصلحة قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات، وتسجيل مشكلة فنية، أو تسجيل شكوي أو تقديم مقترحات.

ونوه أن المصلحة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم ، من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.