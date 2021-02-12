بيتكوين تتشبث بمكاسب تسلا وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد عن 20%

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– حومت بيتكوين قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب تزيد عن 20% في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة مثل تسلا المملوكة لإيلون ماسك..
وكانت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 1.1 بالمئة إلى 47 ألفا و451 دولارا، دون المستوى المرتفع القياسي البالغ 49 ألف دولار بقليل والذي بلغته بعد أن قالت المجموعة المصرفية الأمريكية بي.إن.واي ميلون إنها أسست وحدة لمساعدة العملاء على الاحتفاظ وتحويل وإصدار أصول رقمية.
وكشفت تسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية وأضافت بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، بيتكوين كاستثمار متاح لصندوقين.
ويعتزم عملاق بطاقات الائتمان ماستركارد تقديم الدعم لبعض العملات المشفرة مما عزز طموح بتكوين صوب الدخول إلى مسار التمويل الاعتيادي لكن الكثير من البنوك مترددة في التعامل بها.
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