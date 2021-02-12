- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قالت فيكتوريا أتكينز وزيرة الدولة بوزارة الداخلية في بريطانيا اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعلن في 22 فبراير خارطة طريق لتخفيف قيود العزل العام.
وقالت أتكينز لوسائل إعلام محلية “نتوقع تقديم بالبيان يوم الاثنين 22 فبراير”.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الخميس، إن خارطة الطريق ستعلن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تعلن خارطة طريق في 22 فبراير لتخفيف العزل العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.