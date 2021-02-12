مال وأعمال

بريطانيا تعلن خارطة طريق في 22 فبراير لتخفيف العزل العام

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_ قالت فيكتوريا أتكينز وزيرة الدولة بوزارة الداخلية في بريطانيا اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعلن في 22 فبراير خارطة طريق لتخفيف قيود العزل العام.

وقالت أتكينز لوسائل إعلام محلية “نتوقع تقديم بالبيان يوم الاثنين 22 فبراير”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الخميس، إن خارطة الطريق ستعلن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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