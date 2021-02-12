بريطانيا تعلن خارطة طريق في 22 فبراير لتخفيف العزل العام

_ قالت فيكتوريا أتكينز وزيرة الدولة بوزارة الداخلية في بريطانيا اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعلن في 22 فبراير خارطة طريق لتخفيف قيود العزل العام.

وقالت أتكينز لوسائل إعلام محلية “نتوقع تقديم بالبيان يوم الاثنين 22 فبراير”.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الخميس، إن خارطة الطريق ستعلن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير.