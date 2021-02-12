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أستراليا تعتزم طرح تشريعا يلزم جوجل وفيسبوك بدفع مقابل للمحتوى الإخباري

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_ نقلت وكالة عن مسؤول كبير في الحكومة الأسترالية قوله، إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل تشريعا مهما يلزم شركتي جوجل وفيسبوك المملوكتين لألفابيت بدفع مبالغ للناشرين ومحطات الإذاعة والتلفزيون مقابل المحتوى.

والتشريع، الذي تقول جوجل إنه سيكون “غير قابل للتنفيذ”، سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من فيسبوك وجوجل دفع ثمن المحتوى الإخباري.

ويحظى التشريع بمتابعة واسعة في مختلف دول العالم.

وقالت الشركتان الأمريكيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا لتخفيف التشريع إذ أجرى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.

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وأطلقت جوجل الأسبوع الماضي منصة في أستراليا تقدم أخبارا دفعت الشركة مقابل الحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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