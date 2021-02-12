المركزي الروسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25%

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روسيا اليوم _ قرر البنك المركزي المصري الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.
وجاء قرار المركزي الروسي متوافقا مع توقعات المحللين والخبراء.
وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25%.
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