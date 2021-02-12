تويتر تستكشف سوق العملات الرقمية بصندوق بقيمة 500 بيتكوين

بلومبرج _ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، إنشاء صندوق ثقة للتطوير بعملة بيتكوين، بقيمة 500 بتكوين (23.7 مليون دولار)، مع مغني الراب، جاي زي، للفرق العاملة على المشروع في الهند وأفريقيا.

وكشف دورسي عن إنشاء الصندوق في 12 فبراير، وأرسل نداءاته لـ 3 أعضاء مجلس إدارة بالخارج للإشراف على الصندوق.

ووفق البيان: “سيسمى الصندوق ثقة للتطوير وسيجعل بيتكوين عملة الإنترنت.

وظهرت الأنباء بعد أخبار من الهند حول خطط لحظر العملات الرقمية بالكامل.

والهند هي ثاني أكثر الدول كثافة سكانية في العالم، وربما تفرض حظرًا على جميع الأصول الرقمية، وتمنح المستخدمين 3-6 شهور لتسييل حيازاتهم، وفق مصدر رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات لبلومبرج

وخلال اليوم الجمعة تبرع جاك دورسي بمليون ولار لمركز العملة (كوين سينتر) وهي مؤسسة غير ربحية، تلقت تبرع بـ 2 مليون دولار من شركة جراي سكيل.