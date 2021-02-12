جائحة كورونا تدفع صافي دخل روسنفت للهبوط 79% في 2020

– أعلن عملاق الطاقة الروسي روسنفت اليوم الجمعة، انخفاض صافي دخل 2020 قرابة 80 بالمئة مع تضرر الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس كورونا. وقالت روسنفت، التي تملك فيها بي.بي حصة 19.75 بالمئة، إن صافي الدخل انخفض إلى 147 مليار روبل أو 2.2 مليار دولار.

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