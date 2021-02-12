الواحة كابيتال الإماراتية تتحول للربحية بدعم إدارة الموجودات والاستثمارات الخاصة

دوت الخليج – تحولت شركة الواحة كابيتال، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الربحية خلال 2020 على أساس سنوي.

وأظهرت النتائج المالية المعلنة على موقع السوق اليوم الجمعة، أن الشركة حققت 339.89 مليون درهم أرباحا صافية، مقابل خسائر بقيمة 447.9 مليون درهم خلال 2019.

وقالت الشركة في بيانها، إن صافي الربح العائد على مالكيها بلغ 231 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بقيمة 616.3 مليون درهم بنهاية 2019.

وعزت الشركة الربح الصافي العائد على مالكيها إلى سببين أولهما إدارة الموجودات ـ ربح في أسواق رأس المال بقيمة 321.4 مليون درهم، مقابل 391.2 مليونا العام السابق، أما السبب الثاني فيرجع إلى ربح الاستثمارات الخاصة والذي سجل 40.2 مليون درهم مقابل خسارة بقيمة 835.4 مليونا العام السابق.

وأضافت الواحة كابيتال، أن إجمالي الأصول المدارة زاد بنحو 4% خلال عام 2020 ليصل 3.4 مليارات درهم، مقابل 3.3 مليارا العام السابق.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: “واجه العالم خلال العام 2020 تحديات كبيرة أثرت على العديد من القطاعات والأعمال، إلا أننا في الواحة كابيتال تمكنا من الصمود واجتيازها بنجاح”.

وأرجع المهيري، ذلك إلى عدد من الإجراءات التي قامت بها الشركة والمتمثلة في التغيير السلس الذي جرى على مستوى الإدارة العليا للشركة في الربع الثالث من العام، واتباع استراتيجية تحول تتميز بالمرونة، والقيام بعدد من الاستثمارات الرائدة وإطلاق صندوق استثماري جديد.

وأضاف رئيس الواحة كابيتال: “كل ذلك كان مدعوما بعمليات حوكمة وإدارة مخاطر ثابتة ومتينة.. ونتيجة لذلك كله تمكنت الشركة من تحقيق تلك النتائج الإيجابية التي شهدناها في عام 2020”.

من جانبه قال أحمد خليفة المهيري الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: “على الرغم من الإضطرابات غير المتوقعة التي أحدثها وباء كورونا إلا أن التزام وحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة التابعتين للشركة في تطبيق استراتيجيتيهما لهذا العام كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح”.

وأضاف: “على الجانب الاستثماري على وجه الخصوص، أثبتت فرقنا قدرتها على مواجهة اضطرابات الأسواق بشكل أفضل من نظرائها وتحقيق مكاسب قصيرة الأجل بالإضافة إلى المكاسب الأخرى المحتملة على المدى الطويل لمستثمرينا”.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى مواصلة محفظة الاستثمارات الخاصة التابعة للواحة كابيتال تنفيذ استراتيجيات تحول فريدة مكنتها من المساهمة بإيجابية في نتائج الأعمال خلال عام 2020 .

وسجلت الإيرادات التشغيلية الصافية، لشركة الواحة كابيتال نحو 662.25 مليون درهم خلال عام 2020، مقابل 4.8 مليونا فقط خلال العام السابق.

وأشارت الواحة كابيتال، إلى زيادة عوائد الصناديق لعام 2020 وحتى الآن في صندوق الواحة للائتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا SB بنسبة 14.9%، كما ارتفعت بنحو 14.3% في صندوق الواحة للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تقلصت بنحو 7.1% لدى صندوق الواحة للقيمة، وارتفعت بنحو 4.3% في صندوق الواحة للإسلامي للدخل.

وتضاعف إجمالي دخل شركة الواحة كابيتال، خلال عام 2020 مسجلا 894.76 مليون درهم، مقابل 243.22 مليونا العام السابق.

واقترحت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 0.06 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 48% من إجمالي الأرباح.