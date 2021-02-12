السعودية تعلن تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم, تسجيل 353 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 372073 حالة، من بينها 2702 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 447 حالة حرجة.

كما أعلنت تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافينإلى 362947 حالة, وبلغ عدد الوفيات 6424 حالة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة.