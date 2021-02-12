- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم, تسجيل 353 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 372073 حالة، من بينها 2702 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 447 حالة حرجة.
كما أعلنت تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافينإلى 362947 حالة, وبلغ عدد الوفيات 6424 حالة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.