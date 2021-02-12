وكالة الأدوية الأوروبية: عقار ريمديسيفير غير مرتبط بمشكلات الكلى

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– قالت لجنة سلامة في وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة، إنه لا توجد أي أدلة على أن عقار ريمديسيفير الذي تصنعه شركة جلياد ويعالج مرض كوفيد-19 سبب مشكلات في الكلى لدى بعض المرضى.
وفي سياق منفصل ذكرت لجنة تقييم المخاطر الدوائية، أنه لم يتضح حتى الآن إن كانت هناك أي صلة عابرة بين ريمديسيفير وأنباء عن إصابة بعض المرضى ببطء القلب الجيبي لدى المرضى وبدأت تقييما جديدا لهذا الأمر.
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