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الصحة تبحث مع سيمنز هيلثكير نقل التكنولوچيا الحديثة لدعم القطاع الصحي في مصر

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عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الخميس، مع مايكل شمرمر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز هيلثكير الألمانية، لبحث سبل التعاون لدعم القطاع الصحي في مصر.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في لنقل التكنولوجيا الحديثة لدعم القطاع الطبي في مجالات التعليم والتدريب، وإدارة المشروعات، والتحول الرقمي والميكنة، والبحث البحث العلمي والنشر، وكذلك التعاون في مجال العيادات الذكية المتنقلة.

وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة ناقشت سبل التعاون مع الشركة في تجهيز المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية، وتزويده بأحدث الأنظمة في مجال تداول وحفظ البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى تزويد المعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بجميع المحافظات، بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

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وأشار “مجاهد” إلى أن الاجتماع تطرق إلى دعم الشركة للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية من خلال تغطية جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقرى المستهدفة وكذلك المستشفيات المركزية التابعة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة خاصة أجهزة (الأشعة المقطعية، والأشعة السينية، والسونار).

ومن جانبه أكد مايكل شمرمر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز هيلثكير الألمانية، حرص الشركة على دعم القطاع الصحي في مصر، وإمداده بكافة وسائل التكنولوچيا والأجهزة الطبية الحديثة، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان خاصة في المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية والتي تساهم في تطوير منظومة الصحة بمصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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