الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي بفوزه ببرونزية كأس العالم للأندية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي على فوزه ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.”

وصعد أمس النادي الأهلي بطل إفريقيا لمنصة تتويج بطولة مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منافسه البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بالميراس.