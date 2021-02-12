الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي بفوزه ببرونزية كأس العالم للأندية

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي على فوزه ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية.
وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.”
وصعد أمس النادي الأهلي بطل إفريقيا لمنصة تتويج بطولة مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منافسه البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بالميراس.
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