- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع طفيف اليوم في ظل انخفاض شركات الطاقة بينما يعكف المستثمرون على استعياب المكاسب المحققة في الآونة الأخيرة بفضل رهانات على التحفيز الاقتصادي وتسارع توزيع اللقاحات، قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة.
تراجع المؤشر داو جونز 9.9 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 31420.8 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 4.7 نقطة أو 0.12 في المائة ليسجل 3911.65 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك 46.6 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 13979.213 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل انخفاض شركات الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.