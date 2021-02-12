مال وأعمال

مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل انخفاض شركات الطاقة

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وكالات _ استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع طفيف اليوم في ظل انخفاض شركات الطاقة بينما يعكف المستثمرون على استعياب المكاسب المحققة في الآونة الأخيرة بفضل رهانات على التحفيز الاقتصادي وتسارع توزيع اللقاحات، قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

تراجع المؤشر داو جونز 9.9 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 31420.8 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 4.7 نقطة أو 0.12 في المائة ليسجل 3911.65 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك 46.6 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 13979.213 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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