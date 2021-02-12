مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل انخفاض شركات الطاقة

وكالات _ استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع طفيف اليوم في ظل انخفاض شركات الطاقة بينما يعكف المستثمرون على استعياب المكاسب المحققة في الآونة الأخيرة بفضل رهانات على التحفيز الاقتصادي وتسارع توزيع اللقاحات، قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

تراجع المؤشر داو جونز 9.9 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 31420.8 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 4.7 نقطة أو 0.12 في المائة ليسجل 3911.65 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك 46.6 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 13979.213 نقطة.