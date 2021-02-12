ألفابت ومايكروسوفت وكوالكوم تعترض على صفقة إنفيديا وآرم

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أوردت بلومبرج نيوز يوم الجمعة أن شركات تكنولوجيا كبيرة من بينها ألفابت وكوالكوم ومايكروسوفت تشكو إلى أجهزة مكافحة الاحتكار الأمريكية بخصوص صفقة استحواذ إنفيديا على شركة آرم لتصميم الرقائق.
كانت إنفيديا أبرمت صفقة مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في سبتمبر لشراء آرم.
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