مال وأعمال

ألفابت ومايكروسوفت وكوالكوم تعترض على صفقة إنفيديا وآرم

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أوردت بلومبرج نيوز يوم الجمعة أن شركات تكنولوجيا كبيرة من بينها ألفابت وكوالكوم ومايكروسوفت تشكو إلى أجهزة مكافحة الاحتكار الأمريكية بخصوص صفقة استحواذ إنفيديا على شركة آرم لتصميم الرقائق.

كانت إنفيديا أبرمت صفقة مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في سبتمبر لشراء آرم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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