آمال التحفيز وشح الإمدادات يرفعان أسعار النفط بأكثر من 2%

سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يربو على عام بفضل الآمال في أن يعزز تحفيز أمريكي الاقتصاد والطلب على الوقود، وفي ظل شح الإمدادات الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات كبار المنتجين.

وصعد خام برنت 1.29 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.43 دولار للبرميل بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 62.83 دولار، أعلى مستوياته منذ 22 يناير2020.

وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.23 دولار أو 2.1 بالمئة عند 59.47 دولار، بعد صعوده إلى 59.82 دولار، ذروته منذ التاسع من يناير 2020.

وانتزع الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 4.7 بالمئة، في حين ارتفع برنت 5.3 بالمئة على مدار الأسبوع.

ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع مجموعة من رؤساء البلديات وحكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في إطار مساعيه لإقرار خطة إغاثة من تداعيات فيروس كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار لتدعيم النمو الاقتصادي ومساعدة الملايين من العاطلين عن العمل.

وتتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وتدعمت الآمال حيال عودة الحياة إلى طبيعتها في نهاية المطاف بفضل تراجع حاد في إصابات كوفيد-19 وأعداد نزلاء المستشفيات.