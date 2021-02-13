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ولاية فيكتوريا الأسترالية تفرض عزلا عاما لمنع موجة ثالثة من فيروس كورونا

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_ بدأت ولاية فيكتوريا الأسترالية يوم السبت عزلا عاما يستمر خمسة أيام في ظل سعي السلطات لمنع موجة ثالثة من فيروس كورونا مرتبطة بالسلالة سريعة الانتشار المكتشفة في بريطانيا.

وكانت شوارع مدينة ملبورن عاصمة الولاية وضواحيها شبه خاوية السبت بعد صدور أوامر للسكان بملازمة المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وشهدت المدينة في العام الماضي عزلا عاما استمر 111 يوما، كان أحد أشد وأطول الإجراءات في العالم حينها، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.

وسجلت استراليا أكثر من 22 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و909 وفيات في المجمل منذ ظهور الوباء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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