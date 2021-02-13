فيسبوك تطور ساعة يد ذكية بخصائص صحية

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وكالات _ ذكر موقع “ذي إنفورميشن” لأخبار التكنولوجيا، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة “فيسبوك” تطور حاليًا ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.
وأوضح “ذي إنفورميشن”، أن “فيسبوك” تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل في خطوة تدخل بها في سوق تهيمن عليها حاليًا شركتا “أبل” و”هواوي”.
وستتصل ساعة “فيسبوك” الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.
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