روسيا تسجل 14861 إصابة و502 وفاة جديدة بكورونا

_ سجلت روسيا 14861 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السبت منها 1963 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و57698 منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 502 توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 79696.