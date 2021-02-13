- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ سجلت روسيا 14861 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السبت منها 1963 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و57698 منذ بدء الجائحة.
وقالت السلطات إن 502 توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 79696.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل 14861 إصابة و502 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.