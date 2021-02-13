إصابات كورونا العالمية تتجاوز 108.16 مليون والوفيات مليونان و485205

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 108.16 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و485205.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 481258 27561561
الهند 155550 10892746
البرازيل 237489 9765455
روسيا 184621 4042837
المملكة المتحدة 115529 3998655
فرنسا 80803 3406685
إسبانيا 64217 3041454
إيطاليا 92729 2683403
تركيا 27284 2572190
ألمانيا 64349 2322814
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 – العراق 13157 639438
34 - المغرب 8450 477656
39 – السعودية 6424 372073
40 – الأردن 4433 343563
41 _ الإمارات 986 342974
42 – لبنان 3915 334093
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