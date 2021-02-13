الإحصاء: 32.3% تراجعا في واردات المنتجات البترولية إلى 6.3 مليار دولار

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سي إن بي سي _ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر اليوم في بيان إن إجمالي قيمة الـواردات من المنتجات البترولية سجلت 6383 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 مقابل 9429 ملـيون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.
وكانت أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها السولار حيث بلغت 858 مليون دولار مقابل 3815 مليون دولار عام 2019.
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