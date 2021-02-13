مال وأعمال

ماريو دراجي يؤدي اليمين رئيسا للحكومة الإيطالية

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فرانس برس _ أدى ماريو دراجي اليمين الدستورية السبت رئيسا للحكومة في إيطاليا عقب أسابيع من أزمة غير مسبوقة في ثالث اقتصادات منطقة اليورو.

وردد دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي “أقسم أن أكون وفيا للجمهورية”.

وكان يقف أمام الرئيس سيرجو ماتاريلا في القصر الرئاسي خلال المراسم التي بثها التلفزيون بشكل مباشر.

وسيترأس خبير الاقتصاد البالغ 73 عاما حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي (يسار وسط) الذي انهار قبل شهر، ليقود بلاده لتجاوز التداعيات المدمرة لوباء كوفيد-19.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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