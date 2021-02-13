السعودية تسجل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

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وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 372410 حالات.
كما سجلت “الصحة” 4 وفيات جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يصبح إجمالي الوفيات 6428 حالة، وفقا لتقرير الوزارة اليوم السبت.
وتعافى 356 مصابا جديدا من المرض، ليرتفع مجمل حالات الشفاء إلى 363303 حالات.
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