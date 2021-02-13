البنك الأهلي الكويتي يحقق أرباحا 666 مليون جنيه بنمو 27% خلال 2020

دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي السابق ليصل إلى 666 مليون جنيه مصري، ونمو صافي الدخل من العائد بنسبة 30% ليصل إلى 1.86 مليار جنيه مصري.

وذكر في بيان اليوم السبت، أن صافي الأرباح التشغيلية ارتفعت بنسبة 34% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 1.37 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي قيمة الأصول بنسبة 16% ليصل إلى 41.23 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2020.

وأضاف أن إجمالي قيمة محفظة قروض العملاء حقق ارتفاعا بنسبة 12% ليصل إلى 21.71 مليار جنيه، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 33.55 مليار جنيه.

وأكد على معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، أن البنك خلال عام 2020 حافظ على توجهه الاستراتيجي لتحقيق نتائج جيدة، على الرغم من الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، والتي تسببت في إحداث اضطرابات وضغوط كبيرة لكل من الأفراد والشركات.

وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، إن البنك تمكن من تحقيق معدلات نمو جيدة على مستوى كافة المؤشرات المالية خلال العام الماضي وذلك بفضل القدرة على سرعة الاستجابة والتكيّف مع المستجدات الناتجة عن تفشي الوباء، مما أدى إلى تخفيف تداعيات الأزمة خلال عاما شكّلت التحديات الصعبة وحالة عدم اليقين العنوان الأبرز له.

وأضاف السلاوي، أن البنك عمل منذ بدء تفشي الجائحة وفق إطار منهجي واستباقي بدعم فريق العمل المتخصص الذي شكّل الركيزة الأساسية في تحقيق هذه النتائج.

وأكد السلاوي، أن استثمارات البنك الأهلي المتواصلة في التكنولوجيا، وفرت للعملاء مزايا الوصول لخدمك المصرفية الرقمية بسهولة وأمان.

وكشف السلاوي، عن زيادة عدد عملاء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل بنسبة 84% كما زاد حجم تحويلات العملاء عبر الإنترنت بنسبة 51%.

وأضاف السلاوي، أن بنكه أطلق منصة اعرف عميلك الإلكترونية (E-KYC) وهي الأولى من نوعها للتسجيل في المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول وتمكن العملاء الحاليين أو الجدد من التسجيل في المحفظة دون الحاجة لزيارة الفرع، مما ساهم في زيادة عملاء المحفظة بنسبة 37%.