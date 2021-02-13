بولندا تحذر من سلالة جديدة لكورونا يمكن أن تنتقل للبشر من حيوان المنك

– أعلنت وزارة الزراعة البولندية، اليوم السبت، أن سلالة من فيروس كورونا اكتشفت في حيوان المنك بمزرعة شمالي البلاد يمكن أن تنتقل إلى البشر والعكس صحيح.

وقالت الوزارة في بيان: “تشير البيانات الواردة من دائرة التفتيش الصحي الرئيسية وتجارب العام الماضي في الدنمارك وهولندا بوضوح إلى أن الأمر ينطبق أيضا على بولندا، هذا الفيروس يمكنه الانتقال من المنك إلى البشر والعكس صحيح”.

وظهر مرض “كوفيد- 19” في حيوان المنك بمقاطعة كارتوزي أواخر الشهر الماضي، وقال مسؤولو الزراعة: “هذه هي أول حالة من نوعها في بولندا”، مما أثار مخاوف من إجراءات إعدام مكلفة في قطاع يشمل أكثر من 350 مزرعة في البلاد.

وبعد اكتشاف المرض في المزرعة بمقاطعة كارتوزي، أعلنت السلطات البولندية أنه “سيتم إعدام كل حيوانات المنك هناك”.

وصدرت أوامر بإعدام قطيع المنك بالكامل في الدنمارك، أي نحو 17 مليونا من حيوان المنك، في أوائل نوفمبر الماضي، عقب ظهور بؤر لفيروس كورونا في مئات المزارع واكتشاف إصابة أشخاص بسلالات متحورة من الفيروس.

وقررت هولندا في أغسطس العام 2020، إصدار أمر بإغلاق أكثر من 100 مزرعة للمنك بعد إصابة عدد من العاملين بكورونا.