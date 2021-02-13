تكليف حاتم الصولي برئاسة قطاع الجودة في الهيئة القومية للبريد

دوت الخليج – أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قرارا بتكليف حاتم الصولي رئيسا لقطاع الجودة بالهيئة القومية البريد.

ويتمتع حاتم الصولي بخبرة كبيرة في مجال العمل البريدي تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير أداء العمل بالبريد المصري.

وشارك في تطبيق معايير الجودة منذ عام 2013، والذي أثمر عن رفع مؤشرات أداء البريد المصري إلى مستويات عالمية تخطت 90% بعد تطبيق العديد من إجراءات تحسين جودة عمليات التشغيل الداخلية.

بالإضافة إلى تطوير عمليات ومهلات النقل داخل البريد لتصبح خدمة البريد السريع من الإيداع إلى التسليم خلال ٢٤ ساعة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

كما وضع الصولي أسس و مبادئ التحسين المستمر وربط تطوير الاعمال بنظم الجودة الشاملة ووضع معايير و مؤشرات الآداء للخدمات الحكومية “E Administration وE Post” بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية في مجال خدمات التجارة الالكترونية.

وساهم أيضًا في تطبيق معايير الأمن البريدي وأمن المنشأت بمركز البريد المصري في مطار القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ الربط وتبادل البيانات المسبقة مع شركات الطيران لأول مرة وأيضًا وضع معايير جودة قياسية للخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالي.

وحاتم الصولي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعه القاهرة، كما حصل على شهادة PMP والعديد من الدورات المتخصصة وورش العمل الدولية.

وتولى حاتم الصولي رئاسة مشروع تحسين نوعية الخدمات من الاتحاد البريدي العالمي، والذي أثمر عن إحداث تطوير جودة عمليات أسطول البريد المصري في النقل البريدي المحلي وميكنة خدمة البريد المسجل المحلي.

ويشغل حاليا رئيس فريق بناء القدرات في مجال الخدمات اللوجيستية وطرود التجارة الالكترونية ضمن برنامج الاتحاد البريدي العالمي المنظمة التابعة للأمم المتحدة ORE.

والصولي أيضًا عضو فريق الخبراء الدوليين في مجال النقل والجمارك وتطوير الخدمات الإلكترونية وعضو اللجنة العليا التنسيقية بين IATA و UPU ورئيس فريق الاستراتيجية العربية بجامعة الدول العربية.

وشارك الصولي ضمن فريق عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد الموقف التفاوضي للعديد من اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والاقليمية مثل مقترحات التجارة الإلكترونية سواء كانت تابعة إلى منظمة التجارة العالمية أو المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA”.

وأيضًا الاتفاقية العربية لتحرير التجارة ضمن أعمال جامعة الدول العربية بالإضافه إلى العديد من اللجان المعنية بالتجارة في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية الأمر الذي ساهم في بناء خبرات كبيرة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في خدمات البريد المصري.