لجنة إدارة أزمة كورونا ترجئ مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية حتى الأول من أبريل

دوت الخليج – وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إرجاء مسابقات قطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية.

كما قررت اللجنة استمرار التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وجميع المؤسسات الرياضية الأخرى، وذلك “حرصا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم”.

وأوضح بيان للجنة أن القرار يأتي في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.