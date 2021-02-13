- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أ ش أ – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بنظام التعليم الهجين، الذي تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قررت، في اجتماعها مساء اليوم السبت، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع.
وذكر بيان صادر مساء اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد.
وأضاف البيان أن الامتحانات بالجامعات والمعاهد ستجري وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.
كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش، في جلساته القادمة، البرنامج الزمنى للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد 27 فبراير بنظام التعليم الهجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.