استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد 27 فبراير بنظام التعليم الهجين

أ ش أ – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بنظام التعليم الهجين، الذي تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قررت، في اجتماعها مساء اليوم السبت، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع.

وذكر بيان صادر مساء اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد.

وأضاف البيان أن الامتحانات بالجامعات والمعاهد ستجري وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش، في جلساته القادمة، البرنامج الزمنى للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.