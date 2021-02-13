- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 199 وفاة و21231 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 320 وفاة و20701 إصابة بالفيروس.
ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 81647.
وأوصت الهيئة الفرنسية العليا للصحة بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا بجرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس.
وأوضحت الهيئة أنه يجب تلقي هذه الجرعة الوحيدة من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء من الفيروس، بل يفضل ذلك بعد الشفاء بستة أشهر.
وقالت الهيئة: “الأشخاص المصابون يحتفظون بذاكرة مناعية. وهذا يقود الهيئة العليا للصحة إلى التوصية بتقديم جرعة واحدة من اللقاح فقط للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2، بغض النظر عن الفترة المنقضية منذ الإصابة به”، مشيرة إلى أن “هذه الجرعة من اللقاح ستلعب دور تذكير مناعي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا توصي بتطعيم المتعافين بجرعة واحدة من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.