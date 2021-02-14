السعودية تمدد القيود على الأنشطة الترفيهية والمطاعم ضمن إجراءات مكافحة كورونا

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– ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد نقلا عن بيان لوزارة الداخلية أن السلطات قررت تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.
والإعلان تمديد لمجموعة من الإجراءات فرضتها السلطات قبل عشرة أيام.
وذكر بيان الوزارة، أن من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.
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