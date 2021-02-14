التعمير للتوريق تقترب من ترتيب صفقة بقيمة 500 مليون جنيه لصالح هايد بارك

بكر بهجت _ بدأت شركة التعمير للتوريق، محادثات مع شركة هايد بارك العقارية لترتيب صفقة توريق لصالحها خلال الفترة المقبلة، في ثاني الصفقات المتوقعة لشركة التعمير مع شركات القطاع الخاص، وفق مازن حسن رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن هايد بارك ستبدأ خلال الشهر المقبل في تحديد قيمة وعدد الوحدات المقرر تسليمها، والشيكات الخاصة بها.

أضاف حسن في تصريحاته لصحيفة «دوت الخليج» أن قيمة الإصدار لم يتم تحديدها بعد، إلا أنه وفق المحادثات المبدئية بين الطرفين فإنها لن تقل عن 500 مليون جنيه، وذلك بحسب الوحدات الجاهزة للتسليم والشيكات المتاحة لدى الشركة، لافتا إلى أن تلك الصفقة من الممكن أن تكون شركة «ثروة كابيتال» طرفا فيها، أو أحد البنكين الموقع معهما بروتوكول تعاون، وهما البنك الأهلي وبنك التعمير والإسكان.

وتعمل شركة هايد بارك على مشروعين، أحدهما في القاهرة الجديدة وهو هايد بارك القاهرة الجديدة، والذي يقام على مساحة 6 ملايين متر مربع، بتكلفة استثمارية تتخطى 35 مليار جنيه ويتكون من 8 مراحل مختلفة، والمشروع الثاني في مدينة السادس من أكتوبر والذي حصلت الشركة على الأرض الخاصة به مؤخرًا من هيئة المجتمعات العمرانية في مزايدة، وتخطط لتنفيذ أولى مراحله باستثمارات قيمتها 2 مليار جنيه.

وأشار حسن إلى أن الشركة تستعد للدخول في تحالف مع شركة «ثروة كابيتال» لإجراء عدة إصدارات لصالح شركات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، يتمثل أولها في الإصدار الذي يجري تجهيزه لصالح شركة بالم هيلز والبالغة قيمته 650 مليون جنيه، متوقعا أن يتم إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك الإصدار وتوقيع عقوده خلال الشهر الجاري، ومن ثم سيتبعه توقيع بروتوكول التحالف مع «ثروة كابيتال».

ولفت إلى أن الشركة تعمل بصورة مستمرة على طرق جميع الأبواب وإجراء محادثات مع عدة شركات للبدء في التعاون معها وتنفيذ إصدارات لصالحها، وخلال الشهرين الأخيرين تم الدخول في محادثات مبدئية مع عدة شركات داخل القطاع العقاري مثل مصر إيطاليا وهايد بارك وسيتي إيدج، كما تمت محادثات مع شركة ريدكون للمقاولات، ويجري حاليا ترتيب الأوراق الخاصة بها، وتجهيز قائمة بكيانات أخرى سيتم التحدث معها خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لـ«دوت الخليج» قبل أسبوعين قال الدكتور مازن حسن، إن «التعمير للتوريق» تستعد لإجراء عمليتي توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه لشركتي سيتي إيدج ومصر إيطاليا، وذلك مع بدء الكيانين تسليم وحدات في مشروعاتهما، مشيرا إلى وجود محادثات مع شركات أخرى، لكن لا تزال في مراحلها المبكرة للحديث عنها.