بنك القاهرة يدرس المساهمة في صندوق استثمار قابض برأسمال مستهدف مليار جنيه

أمنية إبراهيم _ كشف محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، عن أن البنك يدرس المشاركة في صندوق استثمار قابض برأسمال مستهدف مليار جنيه، يستهدف الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة Private Equity المتخصصة في شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs.

تؤسسه وتديره مؤسسة دولية تتركز أعمالها في إفريقيا والسوق الأمريكية

وقال رجائي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن صندوق الاستثمار المعروض على البنك المشاركة فيه، تؤسسه وتديره شركة دولية متخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول وتتركز أعمالها في إفريقيا والسوق الأمريكية، مضيفا أن الصندوق القابض هو أول صندوق استثماري لهذه الشركة بالسوق المصرية.

أضاف رجائي، إن الشركة المؤسسة للصندوق تستهدف وصول رأسماله إلى نحو مليار جنيه، ويستهدف بنك القاهرة المساهمة بنسبة 10% من رأسمال الصندوق.

يستثمر في صناديق الملكية الخاصة المتخصصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح رجائي، أن السياسة الاستثمارية للصندوق القابض الجديد تهدف إلى توفير تدفقات نقدية لصناديق الاستثمار في الملكية الخاصة التي تستثمر في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لها لإتمام توسعاتها، ويؤثر إيجابيا على تطور أدائها.

وكشف رجائي، عن أن الصندوق القابض سيقوم أيضا بالاستثمار بشكل مباشر في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة بقطاع SMEs.

وأشار رجائي، إلى أن الصندوق الذي يستهدف بشكل رئيسي توفير التمويل اللازم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتوقع أن يشارك فيه مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية وبعض الشركات المهتمة بقطاع مشروعات SMEs.

وأكد رجائي، أن استراتيجية بنك القاهرة تولي أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم بيئة ريادة الأعمال في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وشارك بنك القاهرة، خلال الأعوام الأخيرة، في صندوقين للاستثمار المباشر يستهدفان الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأول هو سواري فينشرز الذي يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة بمجالات التكنولوجيا المالية بمصر، وساهم فيه بنك القاهرة بنحو 50 مليون جنيه تمثل 5% من حجم الصندوق، والثاني كاتاليست للاستثمار في الشركات المتوسطة في مراحل النمو وساهم فيه أيضا بقيمة 50 مليون جنيه.