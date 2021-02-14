وزير التموين: تخفيضات معارض أهلا رمضان ستتراوح بين 25 و30%

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا العام سوف يشهد انتشار كثيف لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية، وطالب المصيلحي المورددين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأشار المصيلحي إلى أنه من المخطط بدأ تلك المعارض في مطلع شهر ابريل على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام.

وأضاف، أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سوف تراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.

وأشار إلى أن منافذ جمعيتي التي يصل عددها الى 6000 منفذ سوف تشارك في معارض أهلا رمضان هذا العام، مؤكداً أن المعارض سوف تشمل كل انواع السلع والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

وأكد المصيلحي على وجود تنسيق كبير مع السادة المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالاماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وكشف المصيلحي خلال لقائه بالموردين إلى أن السلاسل التجارية سوف تشارك أيضاً هذا العام في معارض أهلا رمضان كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك.

وشدد المصيلحي على ضرورة إلتزام كافة المشاركين من سلاسل تجارية او شوادر بالاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.