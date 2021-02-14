معهد التمويل الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.3% العام المالي الحالي

سي ان بي سي _ توقع معهد التمويل الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2021، منوها إلى حاجة الاقتصاد لمزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة.

ويرى المعهد أن الاقتصاد المصري سيبدأ النمو بنسب أكبر من 4% بحلول العام المالي المقبل.