معهد التمويل الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.3% العام المالي الحالي

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سي ان بي سي _ توقع معهد التمويل الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2021، منوها إلى حاجة الاقتصاد لمزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة.
ويرى المعهد أن الاقتصاد المصري سيبدأ النمو بنسب أكبر من 4% بحلول العام المالي المقبل.
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