المصرية للتنمية العمرانية تتفاوض على أراض في الشيخ زايد والعلمين الجديدة

بكر بهجت _ بدأت شركة المصرية للتنمية العمرانية ممارسة نشاطها بالقطاع العقاري من خلال التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض بمساحة لا تقل عن 50 فدانا في مدينة الشيخ زايد، كما تنتظر موافقة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعتي أرض في العلمين الجديدة، وفق محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن الشركة ستتولى أيضا تنفيذ مشروع الأبراج الذي يجري الإعداد له بمنطقة صواري بالإسكندرية على مساحة 410 أفدنة.

500 مليون جنيه رأسمال الشركة والبداية من مشروع صواري بالإسكندرية

أضاف فرج عامر في تصريحاته لصحيفة «دوت الخليج» أن رأسمال الشركة يبلغ 500 مليون جنيه وهي مملوكة له ولكل من رجلي الأعمال، عمر خميس الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الغنيمي للحديد والمقاولات، ومصطفى أبوزهرة رئيس مجلس إدارة شركة أبو زهرة للتنمية وإدراة المشروعات، مشيرا إلى أن نسبة الشراكة بواقع 60% لمجموعته و40% للشريكين الآخرين.

40 % من الكيان مملوك لعمر خميس الغنيمي ومصطفى أبوزهرة

وسيقام المشروع في صواري بالإسكندرية بنظام الحدائق المعلقة وسوف يتم منح أعضاء نادي سموحة أولوية مطلقة في اختيار الوحدات وبأسعار خاصة وبطريقة سداد مناسبة، وفق ما أعلنه فرج عامر مؤخرا.

ولفت عامر إلى أن الشركة وضعت بالفعل خطة توسعية، لإقامة عدة مشروعات في القطاع العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة تتجاوز قيمتها نحو 10 مليارات جنيه، موزعة على نحو 15 مشروعا داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستتوزع أنشطتها بين السكني وغير السكني.

وتابع فرج أن غالبية المشروعات ستكون عبارة عن أبراج في عدة مناطق داخل مصر تتصدرها العلمين الجديدة والإسكندرية وشرق القاهرة ومدينة ساحلية، وسيتم البدء بمنطقة صواري بالإسكندرية والتي ستشهد إقامة 5 ناطحات سحاب، وسيتبعها مشروع آخر في مدينة الشيخ زايد، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخارجية ستكون في دولتين إفريقيتين هما السودان ورواندا.

وأوضح محمد فرج عامر أنه تم البدء فعليا في التحرك لإطلاق هذه المشروعات من خلال التقدم بطلبات للحصول على الأراضي أو التفاوض عليها مع مستثمرين آخرين، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تدريجيا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة تضع ملف الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على رأس أولوياتها، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاشتراطات الميسرة التي تقدمها الهيئة.

وفي عدد الخميس الماضي من نشرة دوت الخليج كشف فرج عامر عن تقدم الشركة فعليا على قطعتي أرض بمدينة العلمين الجديدة، وأنها تدرس التقدم على الأراضي المطروحة حاليا في المدينة بنظام الشراكة، وذلك إلى جانب المشروعين السكني والرياضي اللذين يتم إنشاؤهما لنادي سموحة في العلمين أيضا.

وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية، الإثنين الماضي تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراض في أول الطروحات بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى 15 فبراير، وتتراوح مساحات قطع الأراضي بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، من المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع عامر تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» قائلا إن إطلاق شركة المصرية للتنمية العمرانية يأتي جنبا إلى جنب مع إطلاق شركة سموحة العلمين للتنمية والاستثمار برأسمال 500 مليون جنيه أيضا، وهي مملوكة لنادي سموحة، إذ إن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت التعامل مع اتحاد ملاك المشروع السكني الرياضي الذي تجرى إقامته في العلمين الجديدة، ما دفع النادي إلى تأسيس الشركة.

مليار جنيه تكلفة إقامة فرع نادي سموحة بمشروع سانتوريني

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات الخاصة بعمليات الإنشاء بالمشروع الذي تم إطلاق اسم «سانتوريني العلمين الجديدة» عليه، كما أنها هي التي تسدد قيمة أرض فرع نادي سموحة العلمين الجديدة بالكامل، وهي التي سوف تبني نادي سموحة العلمين الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها مليار جنيه.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتم الاتفاق مع المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات، وبالتوازي مع ذلك يجري إنهاء الموافقات والتراخيص اللازمة، حتى يتم البدء في المشروع وإنهاؤه وفق الجدول الزمني المخطط له والذي سيكون خلال 4 سنوات.

وفي شهر أكتوبر الماضي كشفت جريدة «دوت الخليج» عن إصدار هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها على تخصيص 133 فدانا في العلمين الجديدة لنادي سموحة، لإقامة مشروع سكني متكامل وفرع للنادي، مقسمة إلى 90 فدانا للشق السكني و43 للنادي، وتم بالفعل تسلم الأرض، والبدء في إجراءات التنفيذ.

وتصل القيمة الإجمالية للأرض إلى نحو 1.5 مليار جنيه، تم سداد 150 مليونا منها قيمة الدفعة المقدمة لإجمالي المساحة، وسيتم سداد باقي سعر الأرض على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية أولها سيتم سداده في مارس المقبل، وحققت الشركة حتى الآن 3.8 مليارات جنيه مبيعات وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة نادي سموحة محمد فرج عامر.

وتتضمن خطة النادي على الأرض إنشاء 4500 وحدة سكنية موزعة على مرحلتين، حيث يتضمن المشروع 60 عمارة سكنية بارتفاع 4 أدوار، يجرى التفاوض حاليا على زيادتها، وتبلغ النسبة البنائية 20% من الأرض المخصصة للشق السكني، بما يعادل نحو 18 فدانا، والمساحة المتبقية ستكون للمناطق الخضراء والطرق الداخلية.

وطرح النادي المرحلة الأولى من المشروع للبيع لأعضاء النادي وتم بيعها بالكامل، حيث تضم هذه المرحلة 2100 وحدة، بمساحات تتراوح بين 110 و150 متراً، على أن يتم تسليم هذه المرحلة خلال عامين ونصف العام وفق الاتفاق مع العملاء.

وأشار فرج إلى أن شركة سموحة العلمين هي التي ستتولى إقامة المشروع السكني الرياضي.