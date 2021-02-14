إغلاق كورونا يحول لجام للرياضة السعودية للخسارة بقيمة 58.7 مليون ريال

دوت الخليج – تحولت شركة لجام للرياضة “وقت اللياقة”، المدرجة في سوق المال السعودية “تداول”، للخسائر خلال عام 2020، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا.

وأظهرت البيانات المالية للشركة والمعلنة اليوم الأحد على موقع السوق، تسجيلها خسائر صافية بنحو 58.72 مليون ريال العام الماضي، مقابل أرباح صافية بقيمة 205.92 مليون ريال خلال 2019.

وأرجعت “وقت اللياقة” خسائرها بشكل أساسي، إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات، نتيجة تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من منتصف مارس 2020، وحتى 20 يونيو التالي لتحجيم انتشار الفيروس.

وتراجعت إيرادات وقت اللياقة بقيمة 285.3 مليون ريال، خلال عام 2020؛ نتيجة انخفاض دخل الاشتراكات والعضوية، وانخفاض دخل التدريب الشخصي.