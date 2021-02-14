أرباح أسمنت ينبع السنوية ترتفع بنحو 9% رغم تقلص الإيرادات

دوت الخليج – زادت الأرباح الصافية المحققة لدى شركة أسمنت ينبع، المدرجة في سوق المال السعودية، 8.99% خلال عام 2020، مسجلة 281 مليون ريال، مقابل 257.82 مليون ريال في العام 2019.

وعزت الشركة في بيان للسوق اليوم الأحد، نمو الأرباح إلى القدرة على تقليص المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأظهرت النتائج المالية للشركة انخفاض الإيرادات 3.66% خلال العام الماضي إلى كمستوى 939.99 مليون ريال، مقابل 975.74 مليون ريال خلال 2019.