عاجل.. البورصة: فترة سريان عرض الاستحواذ على سي آي كابيتال عشرون يوما تبدأ اليوم

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن فترة سريان عرض الشراء المقدم من بنك مصر للاستحواذ على 652.809 مليون سهم والمكملة لنسبة 90% من رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية هو عشرون يوم عمل.

وأفادت البورصة في بيان لها، أن فترة السريان تبدأ من اليوم وحتى جلسة تداول 11 مارس القادم، بسعر 4.70 جنيه للسهم الواحد.

وأشارت إلى أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وأكدت البورصة على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) ، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.

كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وقالت، على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 11 /3/2021 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وفي 11 فبراير الجاري، وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر للاستحواذ حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر نقدي 4.7 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدني للتنفيذ 51%.

وأشارت أن ذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأكدت أن يلتزم مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أقصى 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

ونوهت أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموعة ماتم عرضة إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.