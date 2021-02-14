سي آي كابيتال: تعيين بيكر تيلي مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، تعيين بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه كمستشار مالي مستقل.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، بأنه تم تعيين Bakertilly لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة.

وفي 11 فبراير الجاري، وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر للاستحواذ حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر نقدي 4.7 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدني للتنفيذ 51%.

وأشارت أن ذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأكدت أن يلتزم مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أقصى 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

ونوهت أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموعة ماتم عرضة إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.